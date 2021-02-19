Известная модель Белла Хадид показала, как развлекается на отдыхе

На кадрах Белла позировала в белом бикини на завязочках. Звезда сидела за рулем небольшого авто, а рядом можно увидеть несколько подружек. Красотка в ролике поиграла перед камерой, соблазнительно позируя, пока другие девушки смеялись. Кадры получились интересными и увлекательными, ведь Хадид выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я только что нашла это .... Я сейчас не так себя чувствую, но вот мы", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Привет, крошка", "Я люблю тебя так и как ты себя чувствуешь сегодня или завтра", "это горячая Белла", "ты такая красивая, черт возьми", "Это те дни рождения ??", "Привет, Белла, как ты?", "Моя детка", "Мамы, вы такие горячие, мне аж плохо", "Позаботься о моей паре, да", "Прекрасная детка, так хорошо выглядишь".

Мы писали, что известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret показала стройную фигуру во всей красе в новом и модном бикини.

На представленных кадрах модель подчеркнула свою привлекательностью благодаря аккуратному купальнику без принтов и различных рисунков.

Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret в крошечном бикини взволновала фигурой на пляже

А еще Politeka писала, что Белла Хадид едва не выронила свои "шарики", игриво попрыгав в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria's Secret вывалила прелести из неприличного топика



