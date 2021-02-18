Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, відверто розповіла про свій вік і передчасні пологи

Блогер, щаслива вагітна Даша Квіткова в сторіс Instgaram в рубриці "Давай знайомитися" розповіла пікантні подробиці про свій вік, планування дитини та про те, що сама з'явилася на світ недоношеною, в шість місяців. Про це пише Politeka.net.

Даша Квіткова є успішним блогером, на її сторінку підписано понад 1,7 мільйона осіб. Дівчина постійно радує фанатів подробицями свого життя, і регулярно видає фанатам ту інформацію, яка їх цікавить. Для цього, Даша в сторіс завела традиційну рубрику, де відповідає на всі питання фанатів.

Цього разу Даша розповіла трохи про свою біографію. Вона написала, що їй 22 роки, а у 2021 році виповнитися 23. Дівчина народилася в Одесі, але вже 17 років живе в Києві, разом зі своїми батьками. На запитання підписників, чи виходила Даша заміж вже вагітною, вона підкреслила, що дитину вони з Микитою запланували.

"Я вагітна 19 тижнів. Ми стали чоловіком і дружиною в травні 2020 року. Порахуймо? Моя вагітність була нами запланована", - відповіла блогер.

Дівчина заявила, що якби у них був страх, що поспішили з дитиною, то вони б не планували свого сина.

Також Дашу запитали, як вона навчилася відчувати себе дорослою. Даша написала, що навіть її мама весь час говорить "Даша завжди поспішати жити."і розповіла подробиці свого народження. "Я народилася в 6 місяців, тому що мені вже треба було", - розповіла Даша.

"Я відчуваю себе дорослою і самостійною з 16-17 років", - пояснила Даша і підкреслила, що з кожним роком набирає мудрості, досвіду і набиває свої шишки.

Нагадаємо, що вагітна дружина "Холостяка" Добриніна похвалилася подарунками для дитини: "які дорогі...".

Також на сайті Politeka писали, як "Холостяк" Добринін несподівано розплакався, розкривши причину: "Просто нереальний...".