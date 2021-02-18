Знаменита модель Емілі Ратаковскі показала свою фігурку в різних нарядах

Як пише Politeka.net, поки відома модель Емілія Ратаковски вперше готується стати мамою і показує свій животик у всіляких ракурсах, її шанувальники на фан-сторінці в Instagram все частіше згадують, як вона виглядала до вагітності. Чергові кадри знову показали ідеальну фігурку моделі.

На фотографіях бездоганна Емілі Ратаковскі постала в одній зі своїх численних фотосесіях. Модель позує в чорних нарядах, демонструючи ідеальні форми, про які мріють мільйони її шанувальників.

На першому знімку Емілі сидить на високому стільці, трохи розставивши ноги і вигнувши спинку. На ній - широкі чорні штани з високою посадкою і крихітний жакетик чорного кольору, під яким вгадується абсолютно оголене тіло без єдиної вади.

Єдиний гудзик ледь може заховати апетитні "принади" і їх приємну округлість, а плоский животик з привабливою западинкою посередині ще більше підвищує градус. Завершує нескромний образ Емілі лаконічна зачіска з розпущеного по спині довгого волосся, акуратно закладеного за вушка з масивними сережками.

Другий знімок показує Ратаковскі сидячи на підлозі. Все з тією ж зачіскою дівчина тепер дивиться в камеру своїми темними очима, демонструючи інший одяг на бездоганних вигинах. На ній - оригінальна шкіряна блуза чорного кольору з широким довгим рукавом і укороченим низом. Акцент зроблений на бездонному декольте, що стискає груди моделі в своїх тісних обіймах. До блузки Ратаковскі одягла чорні джинси-"варенки" з високою посадкою і звуженими штанинами.

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