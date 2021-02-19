Відомий актор Віталій Борисюк, чоловік Ольги Сумської за лаштунками розповів, чому прийшов на пісенний конкурс

Після виступу на "Голосі країни" Віталія Борисюка, багатьом фанатам стало цікаво, для чого відомому артисту брати участь у пісенному проєкті. На Youtube-каналі "Голосу" розпитали Віталія, що послужило поштовхом для участі, передає Politeka.net.

По-перше, Віталій вперше заявив про себе як про співака, хоча вважає себе чудовим співочим актором. Проте, через те, що всі вистави й концертні програми перенесли, він вирішив випробувати себе на пісенному майданчику країни.

"Вистави всі перенесли, концертні програми теж, ну шо робить?", - відповів актор на запитання ведучого.

Також Віталій розповів, що він дуже співучий актор, співав і у школі, і в інституті. Згадує, як брав участь у першому мюзиклі в театрі Лесі Українки.

"Перший класичний американський мюзикл по Вольтеру 9 місяців репетицій, головна роль Кандід, або Простодушний, виконав 13 вокальних партій", - пишається Віталій.

Актор заявив, що по життю співає, а також займається обробкою та аранжуванням і дуже багато пісень співає зі своєю дружиною.

"Ну ви ж знаєте, як це треба робити, які вкладати кошти. Минулого року робив сольні концерти на Донбасі. Хотілося б і надалі це робити, дуже багато нових пісень, і наших композиторів і своїх, зроблені аранжування класні треки, деякі вже зараз звучать на "Європі плюс", і звучали на радіо "Шансон", на наших медійних майданчиках. Проте ця клята пандемія все перекреслила, зате я потрапив на "Голос країни", - тішиться Борисюк.

Також, Віталій зізнався, що співав пісню для Тіни Кароль, дуже хотів, щоби вона повернулася. Спеціально підібрав пісню більш класичну, близьку Тіні по духу. Але...

Тоді ведучий запропонував сказати Тіні все, що Борисюк про неї думає:

"О, ми пишаємося Тіною, вона розкішна і вражаюча жінка, співачка, ми з Ольгою завжди з насолодою дивимось і слухаємо її", - додав на завершення Борисюк.

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