Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в ефектному образі
На фото Куриленко позувала в блискучій сукні з великим декольте і без білизни. Красуня доповнила образ стильними сережками, а руки Ольги тримала невідомий. Актриса з'явилася в розкішному образі в ресторані - на тлі можна побачити столики та інших людей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Одягнена так, але не виходжу на вулицю!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ти приголомшливо виглядаєш", " така класна!", "Чудова"," Красиво виглядає"," ти найкрасивіша"," Люблю цей стиль"," Мила жінка, спокусливий поцілунок"," вибуховий виріз"," чудова картина", " Ой! Я б із задоволенням вивів тебе так", " все одно не йди. Тобі так боляче", " напевно, це добре. У цих сережках Вас напевно пограбують", "прекрасна богиня".
Ми писали, що актриса Ольга Куриленко продемонструвала ідеальні форми в сукні з відвертим вирізом.
Куриленко позувала в чорній сукні з оригінальним декольте і великим вирізом на грудях, продемонструвавши розкішний бюст у всій красі.
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