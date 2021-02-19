Надя Дорофєєва здивувала перевтіленням в ліжку, спекотні знімки

Співачка Надя Дорофєєва, показала у своїй соцмережі якою різною буває. Вона розмістила фото в декількох абсолютно контрастних образах, знімки дівчина розмістила в своєму акаунті на Instagram, про це пише Politeka.net.

"Став у коментах ЕМОДЖІ, хто ти сьогодні 1.сестриця 💁 🏼 ♀ ️ 2.левиця 🦁 3.тигриця 🐯 4.Бабак 5.лінивець", - запропонувала співачка.

Надя позувала входячи в образ. Вона переміщалася по ліжку перетворюючись на грізну левицю, милого бабака і безтурботного лінивця, розчулюючи шанувальників своїм виглядом.

Фанати не втрималися, і написали Наді свої ЕМОДЖІ, а також підкреслили, як дівчина добре виглядає. Деяким шанувальникам навіть здалося, що наді пора вже поравитися на пару кілограм.

"Занадто мило і занадто красиво😍❤️❤️"," з такою зачіскою значно краще"," лінивець поза непогана", " назад ніжки, ура.", "Надюша, поправтеся на пару кіл", " Татушки залік, у скільки років ти набила першу? 😍", - написали шанувальники.

Не так давно Дорофєєва стала розкручуватися як сольна виконавиця, і навіть записала пісню з гарячою назвою "горить". Тепер Дорофєєва зібрала нову команду, з якою виступатиме на відкритому концерті в Одесі.

Про це не так давно Надя робила невеликий пост.

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