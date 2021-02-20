Співачка Наташа Корольова відповіла на питання про сина, а також розкрила трагічні деталі в сім'ї

Зірка вже багато років перебуває у шлюбі зі стриптизером Сергієм Глушко (Тарзан), повідомляє Politeka.net. 19 лютого 2021 року син пари, Архип, відзначив 19-річчя.

Зірка вирішила посвітити серію сторіс в Instagram про свою дитину. Корольова відповіла на питання, які найбільше цікавлять підписників.

Як виявилося, з 10 років син співачки вчить японську мову. Зараз хлопець заробляє тим, що дає онлайн-уроки, адже за словами фахівців, він непогано знає іноземну мову. Зараз Архип вчиться у вищій школі економіки.

Крім того, Наташа поділилася, що у хлопця зараз є дівчина.

Також зірка розповіла таємницю імені сина, яка пов'язана з сімейною трагедією. Як виявилося, зірка завжди мріяла назвати хлопчика Архипом.

А Глушко пропонував назвати сина Тесеєм.

Однак було вирішено зупинитися на імені Архипа, адже так звали дідуся артистки.

Співачка розповіла, що її родич загинув у 1944 році під Кенігсбергом. На той момент йому було 33 роки.

До слова, Архип Глушко з дитинства жив у Майамі, однак хлопцеві більше подобається Москва, про що повідомила мати.

ЗМІ пишуть, що таким чином батьки прагнули дати Архипу кращу освіту за кордоном.

А не так давно хлопець, під псевдонімом Грек, начал робити перші кроки в шоу-бізнесі. Він записав пісні "Бутылка вина" і "Дельфин и русалка".

Нагадаємо, Виписка Наташі Корольової з пологового будинку, в мережі з'явилося фото новонародженого: "нехай у нього все складеться"

Як повідомляла Politeka, Роздягнений син Наташі Корольової і Тарзана попустував з епатажною дівчиною у всіх на очах:»по татових стопах...".

Раніше Politeka Зрадник-чоловік королевою вразив зарозумілим виглядом поруч з дружиною: "Тарзан, не ображай Наташу…»