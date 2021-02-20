Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе у повсякдненному житті без косметики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Куриленко у соцмережі.

Так, в акаунті актриси з'явився знімок, на якому вона позує на фоні дерев і посміхається. При цьому можна помітити, що на Куриленко зовсім немає косметики, що не заважає їй ефектно виглядати. За плечима у дівчини рюкзак - певно, вона надала перевагу активному відпочинку у вихідні.

"Гарної суботи!" - написала вона під новим фото.

В коментарях Куриленко засипали компліментами та також побажали їй гарних вихідних.

"Богиня", "Натуральна краса", "Справжня ти", "Яка краса", "Твоя шкіра шикарна", "Дякую, тобі теж гарного дня", "І тобі, вродлива леді", "Діва", "Шикарна фотка", "Красива богиня", "Не виглядаєш на свій вік", "Неймовірна жінка", Вау, я в захваті", "Гарний фон", - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що актриса Ольга Куриленко продемонструвала ідеальні форми в сукні з відвертим вирізом. Куриленко позувала в чорній сукні з оригінальним декольте і великим вирізом на грудях, продемонструвавши розкішний бюст у всій красі.

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