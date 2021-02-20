Модель і переможниця " Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик розповіла про свої секрети правильного харчування

Тетян Брик змогла не тільки вразити публіку на шоу, але ще і помітно змінилася заради епічної появи на сцені. Під час зйомок дівчина скинула десять кілограмів і тепер постійно підтримує форму, продовжує контролювати вагу і розкривати свої секрети харчування.

Під пікантним фото без одягу і прикриваючись одним рушником, модель розповіла про свої правила, які допомогли їй налагодити режим і скинути зайве. За словами Брик, її часто запитують саме про це.

"Зараз я практично в тому тілі, якому хочу бути. У своєму житті я проходила через багато: і голодування, і жорсткі дієти і навіть голки в вуха вставляла... але що дійсно допомагає особисто мені-правильний контроль. Раніше я зважувала їжу і підраховувала ккал. Дотримувалася норми, зараз же я дуже просто на око можу поміряти скільки приблизно ккал", - розповідає Тетяна.

Тепер у неї останній прийом пиши о 4-5 годині вечора, а перший - о 5:45-6:00 ранку. Дівчина практично не вживає молочну продукцію і їсть мало м'яса. Більше вона їсть рибу і морепродукти.

"На вечерю я можу з'їсти хурму або гранат . Загалом щось легке хоча фрукти не рекомендують після 3х дня. На обід найчастіше гречка з рибою, Спрінг-рол або подібне. Насправді, зараз в моєму раціоні переважають овочі " - розповіла модель.

"Занадто відверто; на скільки ккал харчуєтеся?; Боже яка ж ви красива😍 😍; останній причому пиши в 4-5 ️ ️ будь-який нутріціоніст вам скаже що це не сприятливо впливає на організм; як можна останній раз харчуватися в 5? А потім що? Якийсь перекус? Вкусняшки? Їсте ПП смаколики? Або взагалі виключили?» - засипали питаннями дівчину шанувальники.

Раніше, під час першого сезону Супермоделі по-українськи Таня Брик не могла перемогти через те, що їй заважала зайва вага. Після шоу дівчина твердо вирішила скинути зайве і позбулася 10 кг ваги, щоб епічно засвітитися на проекті в майбутньому.

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