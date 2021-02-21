Українська співачка Надя Дорофєєва вміє заманити шанувальників своїми яскравими відео

Співачка зараз захоплена просуванням сольної кар'єри, яка стартувала кілька місяців тому. Саме тоді Надя представила першу першу пісню "горить", яка вже зібрала понад 28 мільйонів переглядів.

Зараз же артистка готує до випуску свої нові композиції, які створює разом з Потапом, який є продюсером Наді. Це не заважає їй також займатися магазином одягу, який вона відкрила кілька років тому, а також знімати влоги для Ютуба.

Також для шанувальників зірка нерідко знімає забавні короткі ролики і інтригує образами, показуючи себе на камеру в модному одязі. У міні-ТОПі вільного крою у співачки вийшло привернути увагу завдяки запальним танцям.

До цього сама Надя розмістила фото в декількох абсолютно контрастних образах. Надя позувала входячи в образ. Вона переміщалася по ліжку перетворюючись на грізну левицю, милого бабака і безтурботного лінивця, розчулюючи шанувальників своїм виглядом.

"Занадто мило і занадто красиво😍❤️❤️"," з такою зачіскою значно краще"," лінивець поза непогана", " назад ніжки, ура.", "Надюша, поправтеся на пару кіл", " Татушки залік, у скільки років ти набила першу? 😍", - написали шанувальники.

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