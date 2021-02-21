Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", розповіла про фобії
На фото Соня позує в корсеті тілесного кольору і чорній спідниці з невеликим розрізом. Плакидюк доповнила образ стильною зачіскою, а на обличчі можна побачити метелика. Фотограф мрійливо подивилася на комаха, а пальчиками торкнулася підборіддя, паралельно притискаючи ліктем бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У вас є фобії", - запитав один з фанатів в стторіс Instagram.
"Я страшенно боюся комах, але заради кадру я можу відморозитися навіть від крокодила", - написала відповідь Соня.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:
"Маркіза ангелів, образи все крутіше і крутіше", " Анжеліка, де корона?", "Тут і не довго злодієм стати, щоб вкрасти такий скарб", "Прекрасна Міледі", "Сонь, ну богиня", "вишенька на торті".
Ми писали, що закутана Плакидюк в снігах показала краси Карпат і похвалилася відривним відпочинком.
Плакидюк похвалилася видом з балкона готелю в якому святкувала своє 32-річчя. Знаменитості пощастило потрапити в казкові Карпати, які вже кілька днів засинає снігом.
Нагадаємо, роздягнена Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" публічно віддалася задоволенню
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