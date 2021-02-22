Настя Каменських з'явилася в ефірі розважального шоу"Маска" в незвичайному образі

У своєму Instagram Каменських опублікувала знімок, де постала в новому образі - співачка позувала в шкіряному біло-чорному костюмі і у високих чоботях.

Але найбільше уваги привернула нова зачіска Каменських-артистка одягла чорну перуку довжини каре з чубчиком.

"Очманіти, Настю зовсім не впізнати", - пишуть в коментарях підписники.

Раніше ми писали, що українська популярна співачка Настя Каменських разом з Потапом показали, як проводять час вечорами

Популярна виконавиця на сцені намагається показувати на сцені вельми Відверті і сміливі образи, які б не приховували її фігуру. У той же час вдома артистка виглядає зовсім інакше.

Вона не носить яскравий одяг, не хвалиться відвертою білизною і не виставляє особисте життя напоказ.

Проте, деякими речами Каменських все ж ділиться. У розділі Сторі вона з Потапом показали, як проводять час разом вечорами. На кадрах пара милувалася погодою за вікном і дивилася при цьому мультфільм «Шрек», сидячи на дивані.

Настя була одягнена в спортивний костюм, а свої кучеряві локони вона зав'язала. Затишні кадри пара не стала коментувати, хоча після цього сам Потап також виставив відео, в якому показав, хто тут Третій зайвий - їх домашня улюблениця Мімі облизувала Потапа, сидячи поруч на дивані.

Нагадавши, Каменських без гриму і пафосу показала себе справжню, Дорофєєва не встояла: "Загадай бажання".

Як повідомляла Politeka, Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима в звичайному житті: "Лежбище...".