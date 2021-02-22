Украинская популярная певица Настя Каменских вместе с Потапом показали, как проводят время по вечерам

Популярная исполнительница на сцене старается показывать на сцене весьма откровенные и смелые образы, которые бы не скрывали ее фигуру. В то же время дома артистка выглядит совсем иначе.

Она не носит яркую одежду, не хвастается откровенным бельем и не выставляет личную жизнь напоказ.

Тем не менее, некоторыми вещами Каменских все же делится. В разделе Стори она с Потапом показали, как проводят время вместе по вечерам. На показанных кадрах пара любовалась погодой за окном и смотрела при этом мультфильм «Шрек», сидя на диване.

Настя была одета в спортивный костюм, а свои кудрявые локоны она завязала. Уютные кадры пара не стала комментировать, хотя после этого сам Потап также выставил видео, в котором показал, кто здесь третий лишний - их домашняя любимица Мими облизывала Потапа, сидя рядом на диване.

До этого Настя преобразилась, ради очередного выпуска шоу "Маска", где является одной из пяти звездных детективов, которым предстоит угадывать, кто из знаменитостей скрывается под тем или иным причудливым костюмом.

Девушка предстала в броском кожаном костюме черно-белого цвета, состоящем из топа с длинным рукавом и мини-юбки. Также она была в сапожкках-ботфортах, дополнив кукольный лук беретиком.

Пользователи оценили старания Насти, засыпав ее комплиментами:

"Как же тебе идет эта прическа, красавица 🔥","Классный образ😍","Обалдеть Настю совсем не узнать", "Вау-вау гарнюня".

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".