Настя Каменских появилась в эфире развлекательного шоу "Маска" в необычном образе

В своем Инстаграм Каменских опубликовала снимок, где предстала в новом образе - певица позировала в кожаном бело-черном костюме и в высоких сапогах.

Но больше всего внимания привлекла новая прическа Каменских - артистка надела черный парик длины каре с челкой.

"Обалдеть, Настю совсем не узнать", - пишут в комментариях подписчики.

Ранее мы писали, что украинская популярная певица Настя Каменских вместе с Потапом показали, как проводят время по вечерам

Популярная исполнительница на сцене старается показывать на сцене весьма откровенные и смелые образы, которые бы не скрывали ее фигуру. В то же время дома артистка выглядит совсем иначе.

Она не носит яркую одежду, не хвастается откровенным бельем и не выставляет личную жизнь напоказ.

Тем не менее, некоторыми вещами Каменских все же делится. В разделе Стори она с Потапом показали, как проводят время вместе по вечерам. На кадрах пара любовалась погодой за окном и смотрела при этом мультфильм «Шрек», сидя на диване.

Настя была одета в спортивный костюм, а свои кудрявые локоны она завязала. Уютные кадры пара не стала комментировать, хотя после этого сам Потап также выставил видео, в котором показал, кто здесь третий лишний - их домашняя любимица Мими облизывала Потапа, сидя рядом на диване.

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".