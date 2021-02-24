Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк видала про себе щось новеньке

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка приголомшила інформацією про себе, спілкуючись в "сторіз" з фоловерами на відверті теми.

Так, один з фанатів зробив дівчині комплімент, задавши нескромне питання: "У вас шикарні груди, скажіть, будь ласка, який розмір?"

Плакидюк, звичайно, здивувалася, але все ж вирішила відповісти чесно: "Не знаю, навіщо вам ця інформація, але 75DD якщо що".

Слідом пішло питання, що не менш бентежить, відповідь на яке Соня дала максимально докладно.

"Соня, як ви живете без комплексів? Як навчитися?", - поцікавилися в епатажної красуні.

"Ваші комплекси потрібні тільки маркетологам і токсичним товаришам, - фотограф була категорична. - Першим - для успішних продажів, другим - для ласих маніпуляцій в контексті своєї вигоди. Іноді ви теж використовуєте свої комплекси, як причину всіх негараздів. Адже легше думати, що життя летить до чортів через криві ноги (прищі, маленькы ц*ці, в'ялу жопулетку - потрібно підкреслити), а не скотського характеру і відсутності базового самоконтраля (наприклад)".

Раніше ми розповідали, Плакидюк в прозорій білизні і з батогом в руках викликала переполох. Дівчина позувала не сама, а з напівроздягненим хлопцем-моделлю.

"На яку пристрасть вам не шкода грошей?", - поцікавився в зірки один з шанувальників

"На білизну і подарунки", - відповіла Плакидюк.

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