Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, модель Анна, показала квартиру, в яку переїхала
Як повідомляє Politeka.net, дівчина поділилася кадрами у своєму Instagram.
Дочка "Моєї прекрасної няні" переїхала з розкішного заміського особняка, де жила разом з мамою, вітчимом Петром Чернишовим, молодшим братом Майклом і сестричкою Мілою, в московську квартиру ще восени минулого року. Тоді в апартаментах ще не було навіть меблів. Дівчина потроху обживає квартиру і хвалиться тим, як це у неї виходить.
Анна самостійно вибирала дизайн інтер'єру і віддала перевагу світлим відтінкам, щоб в будинку було більше візуального простору.
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"Штори повісили, просто нереально вони виглядають. Я спеціально без фільтрів знімаю, але, все одно, мені здається, камера не передає їх колір. Вони такого якогось теплого-теплого бежево-золотистого...", - розповіла вона в сторіс.
А ось спальню дівчина вирішила зробити в більш холодних тонах.
Нагадаємо, у матері Анни, 49-річної Анастасії Заворотнюк, діагностовано рак мозку, цю інформацію вперше підтвердили в жовтні 2019-го. Зазначалося, що про хворобу артистка дізналася після того, як у неї почалися сильні головні болі.
Нагадаємо, що Анна Заворотнюк нарозхрист прогулялася вулицями міста: вилита Анастасія.
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