Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, показала квартиру, в которую переехала

Как сообщает Politeka.net, девушка поделилась кадрами в своем Инстаграм.

Дочь "Моей прекрасной няни" переехала из роскошного загородного особняка, где жила вместе с мамой, отчимом Петром Чернышевым, младшим братом Майклом и сестренкой Милой, в московскую квартиру еще осенью прошлого года. Тогда в апартаментах еще не было даже мебели. Девушка понемного обживает квартиру и хвастается тем, как это у нее получается.

Анна самостоятельно выбирала дизайн интерьера и отдала предпочтение светлым оттенкам, чтобы в доме было больше визуального пространства.

«Шторы повесили, просто нереально они выглядят. Я специально без фильтров снимаю, но , все равно, мне кажется, камера не передает их цвет. Они такого какого-то теплого-теплого бежево-золотистого…», - рассказала она в сторис.

А вот спальню девушка решила сделать в более холодных тонах.

Напомним, у матери Анны, 49-летней Анастасии Заворотнюк, диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре 2019-го. Отмечалось, что о болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

Напомним, что Анна Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.

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