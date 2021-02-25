Відомий фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поділилася яскравим Селфі з модним образом

Вчора Соня вирішила відповість на найпопулярніші питання своїх шанувальників в Instagram. При цьому зірка не стала приховувати будь-які деталі зі свого життя. У звичній гострій манері фотограф відповіла на безліч питань, супроводивши коментарі своїми фото.

Також Плакидюк не забула показати себе, відповідаючи на питання про своє зростання. Вона сказала, що її зріст – 180 см і показала заодно фігуру в одному чорному комбінезоні з написом "Playboy". Вушка зайчика і зручні тапочки створили прикантно-домашній образ для фотографа, яка не стала приховувати своє тіло.

Як відмінно виглядати не тільки в кадрі, але і в повсякденному житті, Плакидюк знає досить давно, адже встигла попрацювати з найвідомішими українськими зірками і моделями.

На думку Соні, доглядати за собою і бути здоровою дуже просто. Досить не лягати спати з косметикою на обличчі, спати свою добову норму годин і стежити за тим, що ви їсте. Зокрема, Соня зазначає, що раніше у неї були проблеми зі шкірою і лише після зміни уходовой косметики, а також зміни раціону на більш якісний, збалансований вітамінами, їй вдалося підлікувати себе.

До цього ми писали що знаменитість не могла не поділитися аматорським фото на своїй сторінці в Instagram. Як видно, для прогулянки Соня вибрала чорну шкіряну куртку, оброблену рожевим хутром. Під низ вона одягла блузку з великим бантом на шиї, а також чорні штани.

"Поєднання рожевого і чорного😍 😍 😍красуня👍; "Новий Зайчик Playboy👍 👍"," Ох і Соня 🔥 🔥 🔥 🔥 вогнище🔥", "бомбезна", "Я люблю тебе", - пишуть в мережі.

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