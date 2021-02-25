Відома українська актриса Ольга Сумська опублікувала відео, зняте в дорозі

Артистка не тільки знімається в серіалах і різних шоу, але також грає в театрі й веде кулінарну передачу, пише Politeka.net.

Зірка також знаходить час вести соцмережі. Так, в одному з останніх відео Ольга показала, як їде в поїзді. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). При цьому українська красуня вирішила не використовувати фільтрів, блиснувши натуральною красою без макіяжу.

Кадри розлетілися мережею й отримали неоднозначну реакцію в мережі. Зірка ніби пошкодувала про зроблене, адже сказала, що з фільтрами краще.

"Ольга Сумська показала обличчя без косметики ✨

54-річна актриса @olgasumska сміливо записує Instagram Stories ненафарбованою і відзначає:

"Часто отримую SMS, щоб я робила сторіз без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все розглянути. Ну звичайно, з фільтрами краще, а зараз - яка є"⭐", - написали автори поста.

Відео зібрало понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Прекрасна і улюблена 🤍 🤍", "натуральна, красива, справжня жінка !!! 👍 ", "Люблю тих людей які не роблять пластику, ось вона розумничка👏красуня❤️", " ніякої пластики!", "Натуральна красива)🔥 🔥 🔥", " мені б в 50 виглядати так🙈", " вона трудяга у всьому - дуже багато доглядає за собою,не лінується!🔥 ", "Не заздріть, це дійсно хороша жінка, в її віці виглядають на 70", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

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