Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала видео, снятое в дороге
Артистка не только снимается в сериалах и различных шоу, но также играет в театре и ведет кулинарную передачу, пишет Politeka.net.
Звезда также находит время вести соцсети. Так, в одном из последних видео Ольга показала, как едет в поезде. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). При этом украинская красотка решила не использовать фильтров, блеснув натуральной красотой без макияжа.
Кадры разлетелись по сети и получили неоднозначную реакцию в сети. Звезда будто пожалела о сделанном, ведь сказала, что с фильтрами лучше.
"Ольга Сумская показала лицо без косметики ✨
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54-летняя актриса @olgasumska смело записывает Instagram Stories ненакрашенной и отмечает:
«Часто получаю SMS, чтобы я делала сториз без фильтров. Вот без фильтров и без макияжа. Друзья, можете все рассмотреть. Ну конечно, с фильтрами лучше, а сейчас - какая есть »⭐", - написали авторы поста.
Видео собрало более 40 тысяч просмотров и много комментариев.
"Прекрасная и любимая🤍🤍", "Натуральная, красивая, настоящая женщина !!! 👍", "Люблю тех людей которые не делают пластику, вот она умничка👏красотка❤️", "Никакой пластики!", "Натуральна красива)🔥🔥🔥", "Мне бы в 50 выглядеть так 🙈", "Она трудяга во всем - очень много ухаживает за собой,не ленится!🔥", "Не завидуйте, это действительно хорошая женщина, в ее возрасте выглядят на 70", - написали пользователи сети.
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.
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