Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, не втрималася, щоб не поділитися з публікою своїм сімейним щастям

Як передає Politeka.net, 33-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в крихітній піжамці й короткому халатику кремового відтінку.

Спочатку Христина показала їх з 36-річним чоловіком сонний ранок.

"Прокинулася о 8, дуже хочу спати, взяла води, перейшла на диван... аби не заснути!", - повідомила на кадрах дружина Володимира.

"На дивані я практично заснула, але прийшов Вова і врятував мене", - додала Горняк.

Подяка за "порятунок" прийшла вчасно. Дівчина зняла їх з чоловіком ранкові забави на кухні. Романтична парочка спочатку пристрасно обіймалася та цілувалася, а потім Христина несподівано "напала" на чоловіка та почала його кусати за руку. Виглядало це дуже дивно.

"Наші ранкові витівки! Покусала...", - підписала кадри дівчина, додавши слово "Love".

При цьому Христина засвітила інтер'єр їх нової квартири, в яку пара переїхала до нового року. Затишне "гніздечко" виконано в шоколадно-молочних тонах з вкрапленням сірого. А на підлозі на кухні можна помітити "пухнастий" білий килим.

Раніше ми повідомляли, Горняк дала відсіч хейтерам, які обговорюють її худорляву фігуру. Дівчина виставила фото своїх сідниць - практично на весь екран і розставила всі крапки над "i":

"Я вибираю бути стрункою, ніж вгодованою, та тїєю, що догоджає вашим «комплексам». Нікого не закликаю бути такою ж, але й "стандарти" навішувати не варто!👌 І як бачите, чоловікові мене схопити є за що!😂".

Нагадаємо, що Остапчук з косою " злився "в пристрасному поцілунку з учасником шоу" Маска": "тьху блін, чоловік в жіночій...".

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