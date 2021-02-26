Відомий фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поділилася незвичайним фото з вбиральні
Експерт відомого проекту для моделей, а також популярний фотограф Соня Плакидюк почала займатися спортом з початку карантину. У соціальній мережі Instagram зірка поділилася кадром після занять, причому зробила селфі дівчина прямо у вбиральні біля унітазу і раковини.
До цього сама дівчина розповідала, як купила фітнес-гумки, гантелі, кроковий тренажер і все необхідне для занять вдома в комфорті. Тепер вона почала знову робити силові вправи після того, як повернулася в зал. Спорт допомагає їй бути у формі і зганяти зайві калорії, адже Соня любить смачно поїсти.
Так як фотограф ретельно стежить за собою, вона підбирає правильний ритм для комфортних занять.
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"Відповідь: на попередній фотці в Instagram мені 19 (2008 рік). А на цій чудовій картинці з унітазом — на 13 років більше😜», - жартівливо написала зірка.
Фанати відразу відповіли:
"Звідки такий класний костюм ?); Правильно! худніть!; О, А я в 2008 в перший клас пішла😄; Оу, в цій дівчинці і не впізнати ту розкішну Соню, яку я бачила в топ модель по українськи))😍; ось що не Одягни - у всьому крутеняшка; Приголомшлива 😍; а я сказала 20, ну майже; Соня, ви дуже красива🔥; гарний колір волосся ❤️ це від природи ?; Дівчинка-бомба!😍 🔥 ; Чому я думала, що Вам за 40?😄».
Також Плакидюк не забула показати себе, відповідаючи на питання про своє зростання. Вона сказала, що її зріст – 180 см і показала заодно фігуру в одному чорному комбінезоні з написом "Playboy". Вушка зайчика і зручні тапочки створили прикантно-домашній образ для фотографа, яка не стала приховувати своє тіло.
Як відмінно виглядати не тільки в кадрі, але і в повсякденному житті, Плакидюк знає досить давно, адже встигла попрацювати з найвідомішими українськими зірками і моделями.
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