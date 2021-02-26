Юрій Горбунов розповів про казус, який трапився з ним і його дружиною у Львові

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Юрій Горбунов у програмі "Слава +" поділився веселою історією, яка трапилася з ним і Катею Осадчою під час подорожі до Львова в період Новорічних свят. За словами телеведучого, казус стався в момент, коли він фотографував свою дружину у красивої святкової декорації.

"Була весела історія. На вулиці мороз і Катя фотографується біля мануфактури свічок, все дуже красиво підсвічено під Новий Рік. І тут дамочка, причому з дитиною, до мене: "Можна з вами сфотографуватися?", причому російською мовою, у Львові. І вона мене прямо за руку хапає. Я кажу, почекайте хвилину, я виставлю кадр і сфотографую дружину спочатку. "Та пішов ти на**й". Я такий "О! Ось це справа!". Ось так от відповіла, схопила дитину і відразу пішла", - поділився Горбунов і додав, що нічого на таких людей ображатися.

До слова, в цьому ж інтерв'ю 50-річний телеведучий зізнався, що мріє про доньку. Мало того, Юрій заявив, що вони з Катею Осадчою над цим працюють. "Що мені не вистачає в житті? Доньки!",- зазначив Горбунов з посмішкою на обличчі. "У нас є спільне бажання, ми над цим працюємо", - додає він. Треба сказати, що чутки про вагітність Катерини ходять вже давно, і своїми словами Юрій тільки підлив масла у вогонь. Втім, шанувальники артиста в захваті від його слів про дітей і на ура сприйняли зізнання, що можливо скоро телеведучий знову стане татом.

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