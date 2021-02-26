Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма

Як передає Politeka.net, танцюрист показав свіжі" сторіз " в Instagram, на яких зображений разом з сином Леоном.

Так, популярний танцюрист, мабуть, вирішив здивувати своїх шанувальників зовнішністю після відпустки, записавши коротке відео за допомогою фільтра, який помітно спотворює обличчя. З цієї причини очі у Влада і Леона стали величезними, а роти навпаки дуже маленькими, спотворилися і носи.

«Ми вдома вже телепортувалися до Києва вже. В принципі не втомилися. Не?",- запитує хореограф сина.

Хлопчик відповів, що не втомився.

"Все добре? Ти радий, що ми повернулися?"- також запитав Влад.

Цього разу Леон задумався.

"Та ТУТ, тут стільки всього...", - каже хлопчик.

Як відомо, український хореограф, суддя проекту" Танці з зірками " Влад Яма разом з дружиною і сином більше місяця провів у США. Там зіркова сім'я відпочивала в Майамі, звідки публікувала яскраві фото і відео.

Серед іншого вони відвідали Flamingo Gardens-це зелений оазис посеред сучасного міста, де мешкає 83 види тварин.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свої "нічні справи", блиснувши м'язами.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила" дарами природи":"Аж дзвенять".

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