Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе у свіжому образі, розповівши про модельні школи

На фото Таня позує в спідниці і червоному піджаку, який вирішила не застібати. Під ним опинилися прозорі мережива, які закривали животик і бюст красуні. Брик доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Модельні школи! Розлучення чи?

Роблю терміновий пост так, як дуууже багато питань по цій темі.

Коли мені було 14-15 років я ходила в модельну школу. Якщо чесно нічого корисного я звідти не винесла) я з дитинства була дуже артистичною дитиною і по суті ця модельна школа тільки навчила мене неправильному дефіле і при першому моєму контракті за кордон мені довелося переучуватися

Деякі модельні школи можуть бути корисні. Школи, в яких призводять спікерів з моделинга які дають настанови. Також школи можуть бути корисні для саморозвитку, розуміння як себе подати в суспільстві ну і в разі якщо людина «дерев'яний» трохи розкріпачити його.

Модельні школи НЕ ДАЮТЬ вам гарантії що ви станете успішною моделлю! Цей сертифікат / диплом «про проходження модельної школи» ви за кордоном нікому не покажете (мінімум з вас посміються). З цього відразу випливає: якщо ви бачите заголовки на кшталт «пройди нашу модельну школу і ми гарантуємо ти станеш супермоделлю» - відразу відправляємо в бан!

Також прошу максимально поділитися цією інформацією бо дуже багато таких шахраїв і дівчатка про них не знають. Буває витрачають останні гроші тому, що їм «гори золоті» наобіцяли. Будь ласка розповсюдьте!

Всім гарного дня!", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарно", "яка красива", "і тобі гарного дня", "червоний стиль".

Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик розповіла про схуднення і правильне харчування.

Брик підкреслила, що вага не йде локально, він йде по всьому тілу і логічно, що груди і сідниці втратять в обсягах. За словами моделі, масажна щітка також допомагає позбутися целюліту і обвисання шкіри, однак це лише малий відсоток і найбільше залежить від нашого харчування і догляду за собою в цілому.

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