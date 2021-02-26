Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе у свіжому образі, розповівши про модельні школи
На фото Таня позує в спідниці і червоному піджаку, який вирішила не застібати. Під ним опинилися прозорі мережива, які закривали животик і бюст красуні. Брик доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Модельні школи! Розлучення чи?
Роблю терміновий пост так, як дуууже багато питань по цій темі.
Пластичні хірурги занесли Аллі Пугачовій смертельну інфекцію: "Тихо загиналася"
Українців змусять скласти іспит з мови, кого торкнеться нове правило: "Всі, хто вже працюють..."
Леся Нікітюк поклала око на сина Потапа, а він і не проти: "Дорослий вже"
Дана Балана засікли на білосніжній яхті з блондинкою на іншому кінці світу: "Як Тіна язик показує"
"Намагався допомогти кожному, але собі не зміг": зупинилося серце молодого українського лікаря, деталі трагедії
Коли мені було 14-15 років я ходила в модельну школу. Якщо чесно нічого корисного я звідти не винесла) я з дитинства була дуже артистичною дитиною і по суті ця модельна школа тільки навчила мене неправильному дефіле і при першому моєму контракті за кордон мені довелося переучуватися
Деякі модельні школи можуть бути корисні. Школи, в яких призводять спікерів з моделинга які дають настанови. Також школи можуть бути корисні для саморозвитку, розуміння як себе подати в суспільстві ну і в разі якщо людина «дерев'яний» трохи розкріпачити його.
Модельні школи НЕ ДАЮТЬ вам гарантії що ви станете успішною моделлю! Цей сертифікат / диплом «про проходження модельної школи» ви за кордоном нікому не покажете (мінімум з вас посміються). З цього відразу випливає: якщо ви бачите заголовки на кшталт «пройди нашу модельну школу і ми гарантуємо ти станеш супермоделлю» - відразу відправляємо в бан!
Також прошу максимально поділитися цією інформацією бо дуже багато таких шахраїв і дівчатка про них не знають. Буває витрачають останні гроші тому, що їм «гори золоті» наобіцяли. Будь ласка розповсюдьте!
Всім гарного дня!", - написала красуня під фото.
Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Шикарно", "яка красива", "і тобі гарного дня", "червоний стиль".
Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик розповіла про схуднення і правильне харчування.
Брик підкреслила, що вага не йде локально, він йде по всьому тілу і логічно, що груди і сідниці втратять в обсягах. За словами моделі, масажна щітка також допомагає позбутися целюліту і обвисання шкіри, однак це лише малий відсоток і найбільше залежить від нашого харчування і догляду за собою в цілому.
Нагадаємо, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик без білизни розбурхала не тільки виглядом
А ще Politeka писала, що зірка "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик покуражилася на ліжку, перемагаючи стрес
Також Politeka повідомляла, що роздягнена "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик потрясла пружними принадами, знявши рушник