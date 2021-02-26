Відома 73-річна співачка Софія Ротару постала перед фанатами в східному вбранні в Криму

Відома українська співачка Софія Ротару продовжує розбурхувати серця фанатів, Попри те, що співачці 73 роки в мережі з'являється все більше фан-сторінок в Instagram, де публікують раніше неоприлюднені кадри. Цього разу Софія Ротару постала в Криму в традиційному татарському вбранні-сарі, пише Politeka.net.

Небесно-блакитний наряд дуже до лиця співачці. Вона стоїть між стін, розставивши руки, що підкреслює її фігурку. Міріади перлів, прикрас і розсипу каменів додають вбранню вишуканості, чарівності та особливого казкового шарму.

Автори пабліку підкреслили, що співачка зробила фото у 2011 році, ще до окупації Криму. Відомо, що на українському півострові в артистки знаходиться вілла, готель, який за непідтвердженими даними співачка збирається продавати, через фінансові проблеми, що виникли через пандемію коронавірусу.

Фанатам дуже сподобався образ Софії Михайлівни, вони оспівували красу співачки е променисту посмішку і вічну молодість.

"Ось це образ! Краса!👏 👏 👏 ", "Дівчина моєї мрії", "Супер жінка 🙏 🙏 🙏 💝

я так мріяла одягнути сарі яка принадність❤️", "Цариця😘 😘 😘 😘 😘 😘", "Богиня💫", "Східна красуня", "На цій фотографії схожа на красиву актрису з індійських фільмів!", "Браво!🔥🔥🔥❤️❤️❤️👏👏👏", "Вау!Хадідже", "Шамаханська цариця!"

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