Известная 73-летняя певица София Ротару предстала перед фанатами в восточном наряде в Крыму

Известная украинская певица София Ротару продолжает будоражить сердца фанатов, несмотря на то, что певице 73 года в сети появляется все больше фан-страничек в Инстаграм, где публикуют ранее необнародованные кадры. В этот раз София Ротару предстала в Крыму в традиционном татарском наряде - сари, пишет Politeka.net.

Небесно-голубой наряд очень к лицу певице. Она стоит между стен, расставив руки, подчеркнув свою фигурку. Мириады жемчуга, украшений и россыпи камней добавляют наряду изысканности, волшебности и особенного сказочного шарма.

Авторы паблика подчеркнули, что певица сделала фото в 2011 году, еще до оккупации Крыма. Известно, что на украинском полуострове у артистки находится вилла, отель, который по неподтвержденным данным певица собирается продавать, из-за финансовых проблем, возникших через пандемию.

Фанатам очень понравился образ Софии Михайловны, они воспевали красоту певицы е лучезарную улыбку и вечную молодость.

"Вот это образ! Красота!👏👏👏", "Девушка моей мечты", "Супер женщина 🙏🙏🙏💝

я так мечтала одеть сари какая прелесть❤️", "Царица 😘😘😘😘😘😘", "БОГИНЯ 💫", "Восточная красавица", "На этой фотографии похожа на красивую актрису из индийских фильмов!", "Браво!🔥🔥🔥❤️❤️❤️👏👏👏", "Вау!Хадидже", "Шамаханская царица!"

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