Відома співачка Злата Огневич показала зухвалий образ, розповівши про переваги
На фото Злата позувала в наряді з поясом, під яким не було штанів. Їх практично замінили ботфорти, які були у красуні вище коліна. Огневич на першому фото задерла одну ніжку біля вікна, демонструючи максимальну зухвалість. На ще кількох фото співачка показала себе в цьому образі з декількох ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Суботній настрій. Зухвалий.
Мені завжди більше імпонували умовні "двієчники". Умовні, так як в школі у них все погано з оцінками, а ось в житті - навпаки. Саме з зухвалих,» неправильних", сміливих і ризикових виростають справжні особистості. А ось відмінникам я мало довіряю .... хто знає, що ховається за цим єлейним поглядом і бажанням всім догодити?
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Що думаєте з цього приводу?",- написала Злата під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Сама то була майже відмінниця!", "Красуня", " величезного тобі... щастя. Зухвала", "тобі такий стиль йде, круто", "Лайк, двієчники не думають", "фантастична дівчина", "пристрасна кішечка".
Ми писали, що відома українська співачка Злата Огневич показала свою романтичну сторону в елегантних образах.
Так, співачка запостила один з віршів поетеси і поділилася власними враженнями про її творчість.
"Відчуваю наближення весни. Та сама, що вміла ніжно і глибоко про любов...Леся Українка, легенда, вітаю тебе", - написала Огневич.
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