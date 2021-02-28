Телеведуча Ольга Фреймут викликала переполох у Мережі новою порцією правил з етикету - цього разу зірка дала поради щодо гардеробу

Як передає Politeka.net, 39-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному образі.

Ольга як правило намагається не оголятися на камеру, але цього разу підкорила спокусливим вбранням. Дівчина була у фіолетовому вузенькому платті з неймовірним декольте. Заради соковитого кадру Фреймут позбулася нижньої білизни, і цим ще більше "підігріла" публіку. На плечі блондинка накинула синю сорочку.

Телеведуча підкреслила зухвалий лук червоною помадою і кокетливо подивилася в камеру.

У підписі вона вирішила поділитися порадами щодо гардеробу, зокрема перерахувавши те, чого робити не варто:

"Категоричні "ні" в гардеробі.

🌱 Одяг не твого розміру. Якщо ти влізла в платтячко, це ще не означає, що воно підходить.

🌴 Високі чоботи до сідниць. Ну хіба ти - рибалка.

🪴 Футболки з безглуздими написами.

🌳 Дуже модні речі дуууже модного бренду. Є ризик, що зустрінеш свого двійника.

🌲 не поєднуйте коротку спідницю з декольтованими блузами, шпильками і святковою високою фрезурою.

🍀 Відмовляйся від речей на розпродажі, тільки тому, що вони вигідні.

🍃 не надягайте те, що потрібно постійно розправляти, заправляти - у тебе буде нервовий вигляд.

🌾 Якщо фігура не ідеальна - масивний живіт, складки на спині, целюліт... Не носи білі обтягуючі джинси, спідниці без підкладки, одяг з атласу. Виставляй на показ тільки ту частину тіла, яка в тебе ідеальна - плече, ноги, декольте, ніс...

🌵 не перестарайся з вінтажем. На кожну відсталу в часі річ повинна бути сучасна, яка дасть знати, що ти в адекваті".

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене: "Я підтримую етикет. Але цей текст сповнений негативного сексизму настільки, що у мене аж сіпнулося око... 😢 "; "А що неідеального в целюліті? Або в складках на спині? Вони у 99% жінок. Вас послухати, то кожна дівчина і жінка тепер повинна думати, що у неї не ідеальна фігура"; "Красотулечка наша ❤️".

Нагадаємо, сувора Фреймут розповіла українцям, як потрібно поводитися: "Не прибідняйтеся...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут кинулася до українців за допомогою, на кону життя чемпіонки:"трапилася біда".