Телеведуча Ольга Фреймут викликала переполох у Мережі новою порцією правил з етикету - цього разу зірка дала поради щодо гардеробу
Як передає Politeka.net, 39-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному образі.
Ольга як правило намагається не оголятися на камеру, але цього разу підкорила спокусливим вбранням. Дівчина була у фіолетовому вузенькому платті з неймовірним декольте. Заради соковитого кадру Фреймут позбулася нижньої білизни, і цим ще більше "підігріла" публіку. На плечі блондинка накинула синю сорочку.
Телеведуча підкреслила зухвалий лук червоною помадою і кокетливо подивилася в камеру.
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У підписі вона вирішила поділитися порадами щодо гардеробу, зокрема перерахувавши те, чого робити не варто:
"Категоричні "ні" в гардеробі.
🌱 Одяг не твого розміру. Якщо ти влізла в платтячко, це ще не означає, що воно підходить.
🌴 Високі чоботи до сідниць. Ну хіба ти - рибалка.
🪴 Футболки з безглуздими написами.
🌳 Дуже модні речі дуууже модного бренду. Є ризик, що зустрінеш свого двійника.
🌲 не поєднуйте коротку спідницю з декольтованими блузами, шпильками і святковою високою фрезурою.
🍀 Відмовляйся від речей на розпродажі, тільки тому, що вони вигідні.
🍃 не надягайте те, що потрібно постійно розправляти, заправляти - у тебе буде нервовий вигляд.
🌾 Якщо фігура не ідеальна - масивний живіт, складки на спині, целюліт... Не носи білі обтягуючі джинси, спідниці без підкладки, одяг з атласу. Виставляй на показ тільки ту частину тіла, яка в тебе ідеальна - плече, ноги, декольте, ніс...
🌵 не перестарайся з вінтажем. На кожну відсталу в часі річ повинна бути сучасна, яка дасть знати, що ти в адекваті".
Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене: "Я підтримую етикет. Але цей текст сповнений негативного сексизму настільки, що у мене аж сіпнулося око... 😢 "; "А що неідеального в целюліті? Або в складках на спині? Вони у 99% жінок. Вас послухати, то кожна дівчина і жінка тепер повинна думати, що у неї не ідеальна фігура"; "Красотулечка наша ❤️".
Нагадаємо, сувора Фреймут розповіла українцям, як потрібно поводитися: "Не прибідняйтеся...".
Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут кинулася до українців за допомогою, на кону життя чемпіонки:"трапилася біда".