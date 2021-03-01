Популярна співачка Тіна Кароль поділилася особистим в інтерв'ю після фотосесії в Намібії

Популярна виконавиця повідомила день тому про неймовірну зйомку, яка пройшла закордоном. Завдяки їй Тіна показала себе в новому і сміливому іміджі, а також заявила, що починає по-справжньому нове життя, відпускаючи старе. Як виявилося, Тіна сказала Це не просто так.

Під фото, на якому зірка позує в білому вбранні з провокаційними вирізами з боків на талії, артистка заявила, що за місяць до поїздки в Намібію стала веганом.

«В один день я прокинулася і відчула – все! А коли ми приїхали в Намібію, то зрозуміла, що я одна з них: люди, як і звірі - рівноправні діти природи. Я не можу більше їсти м'ясо.Я навчилася мислити більш масштабно, бути мобільніше. А ще я стала набагато щасливішою. Відчула свободу навіть на фізичному рівні. З'явилася інша структура мислення,» - заявила Кароль.

Вона підкреслила, що у неї немає відчуття втрати і мислити про це вона не бажає. Після такого обов'язково йде розвиток вперед і у неї є ця можливість знайти щось нове.

"Веган - ура ! Нас все більше😍; Боже яка красива біла королева; красива.. дуже🙌 😍; втратила-знайшла.💔😻; Як і Дан вона тепер😏; Чарівна 🤍; Біла королева 🤍; аааа😻 біла голубка🤍; В білому неймовірна ❤️; неймовірна жінка і ніжна богиня; Я теж багато років веган, пишаюся!; навіть помолодшала так"»

Відзначимо, тепер Тіна все частіше з'являється на публіці в модних топах з сіточкою, обтягуючих брюках і шкіряних піджаках. В цей же раз лосини з шкіряними ботфортами ідеально поєднувалися з простою кофтою артистки. А її зухвала витівка з задертою до стелі ногою і зовсім здивувала фанатів.

Схоже, Тіна більше не соромиться і не сковує себе рамками одного образу.

Нагадавши, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".

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