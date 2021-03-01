Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе і розповіла про подружку

На фото зірка позувала в червоному вбранні, лежачи на підлозі. Соня задерла ніжки, показуючи свої довгий каблук. Образ Плакилюк доповнила чорною перукою і яскравим мейкапом. Кадр вийшов дуже запалюючим і навіть зухвалим, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Янка знімає мене вже півжиття. Ми один на одному вчилися фотографувати. Як бачите-навчилися", - написала Соня під фото.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Посковзнулася?", "Соня, що за плаття", "шикарна"," побачивши Ваш образ, чомусь згадала про Аллу Пугачову в кліпі "Будь чи не будь", "чарівно", "Супер-яскраво".

Ми писали, що знаменита українська фешн-фото Соня Плакидюк показали свої вечірні посиденьки з зірками шоу "Супер Топ-модель по-українськи".

Всі три красуні одягнені в чорне, а на голові у них можна помітити фірмові пов'язки готелю. Фотограф і моделі демонструють на камеру забавні вирази обличчя, немов подружки, які зібралися повеселитися разом.

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