Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в ефектному образі
На фото Кумейко здалася в напівпрозорій кофтині, під якою можна помітити чорний бюстгальтер. Зірка сиділа за столом, доповнивши образ стильними великими прикрасами на руці, шиї і у вухах. Анастасія посміхалася, взявши виделкою трохи їжі з тарілки. На другому кадрі було все аналогічно, але в страві вже була не їжа, а різні прикраси, які співачка взяла виделкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Стильна зйомка, супер", "Вау", "ви Божественна", "2 фото краще", "що за ципочка".
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Відомо, що Анастасія Кумейко була солісткою групи Nikita разом з Дашею Астаф'євою. Співачка зайняла місце Юлії Кавтарадзе, яка там була з початку створення групи. Кумейко закінчила співпрацювати з групою в 2016 році.
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У кадрі Анастасія позує на масажному кріслі, їй роблять масаж обличчя і шиї, так званий лімфодренажний масаж, який змушує активізувати очисні функції організму.
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