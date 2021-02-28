Відома модель Анастасія Похрещук, зірка шоу "Від пацанки до панянки", показала, як розважається

На кадрах Покрещук була в наряді з великим декольте і без білизни. Образ модель доповнила прикрасами на шиї. Спочатку дівчина показала свої губи, а після цього з'явилася по пояс, демонструючи пишний бюст, який прямо випирав з декольте. Анастасія танцювала під пісню Лани дель Рей, знімаючи ролик для Тікток. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тікток", - підписала ролик Анастасія.

Фанати подивилися ролик більше 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Яка спокуслива. Тебе потрібно в полуничному відео знімати"," ми з Настею тільки не давно говорили, що нам треба в Hollywood"," блін, ну як же це круто"," тобі дуже красиво з таким нейтральним кольором волосся"," Богиня"," як завжди вогонь"," вогонь-баба"," це просто щось нереальне, бомбезна"," Залипла","дивлюся вже 10 хвилин, не можу відірватися".

Ми писали, що модель Анастасія Похрещук спровокувала нову хвилю розмов про свою зовнішність.

Цього разу Похрещук вирішила записати нове відео, а для цього попросила своїх передплатників задавати їй питання на різну тематику. А щоб розмова пішла поживіше, показала своє "перероблене" обличчя крупним планом.

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