Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе, привітавши українок зі святом

На фото Цимбалюк позував без футболки, хвалячись підкачаним торсом. Красунчик засвітив кілька тату на своєму тілі, які у нього можна побачити на ключиці і під грудьми. Тарас був серйозним на знімку, а стрижка у нього була цього разу коротка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перший день весни", - написав Тарас під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Майже відлитий в бронзі", "Хаха, і у тебе теж, ля, яка машина", "з першим днем весни, з весною вас", "перший український красень", "а що значить PWR?", "Йде тобі цей образ", "справжній хардкор", "від душі бажаю прекрасного настрою", " мені трохи ніяково .. я дивно себе почуваю в цей момент .. але я з якоїсь причини .. лайкаю такі твої фото", "прекрасний, як весна".

Повідомлялося, що український актор Тарас Цимбалюк вразив незвичайним чином.

Актор зізнавався, що йому дуже цікаво працювати над цією роллю. Цього разу він опублікував колоритний портрет, на якому постав в пальто і чорній шапці.

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