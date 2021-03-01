Український телеведучий Володимир Остапчук здивував громадськість гуляннями без дружини

Артист відправився на Відпочинок з друзями, але без своєї дружини Христини Гірник, на якій одружився тільки в жовтні 2020 року. Телеведучого завали питаннями з цього приводу і він вирішили розставити всі крапки.

Цій темі він присвятив окремий пост на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Залишив дружину? Просто сотні повідомлень прилетіло з приводу нашої поїздки з друзями в Буковель. "А чому не взяли дружин і дівчат?", "Сам катаєшся, а Христина вдома?" - поділився телеведучий.

Остапчук заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що подружжя може відпочивати окремо один від одного, навпаки, він бачить в цьому тільки плюси.

"Вважаю абсолютно нормальним відпочинок один без одного. Кожному потрібен простір і повітря. Крім усього іншого, це добре підігріває ваші почуття і бажання🔥 Тут Головна довіра і впевненість у партнері», - заявив шоумен.

Остапчук додав, що і дружину спокійно відпускає з подружками.

"І так - у кожного є друзі, різні інтереси і інше. Дуже спокійно ставлюся до виїздів Христини з подружками. Ми ж про довіру і повагу, а не «хочеш вже від мене відпочити", - додав телеведучий в коментарях.

Втрутилася в дискусію і сама Христина Горняк. Вона зазначила, що відчути довіру партнера - дуже важливо.

Нагадаємо, дружина Остапчука розповіла, для кого чепуриться, поки чоловік у від'їзді: "Біжу на..."

Як повідомляла Politeka, Остапчук поділився особистими кадрами з ліжка, засвітивши свій торс: "Так жарко"

Також Politeka писала, що дружина Остапчука спантеличила пікантним відео, подражнивши засмаглими ніжками в піску: "Насолоджуючись…"