Співачка Даша Астаф'єва розбурхала "смачним" образом
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram кілька нових фото, на яких продемонструвала свою пишність.
Так, спокуслива Астаф'єва позувала в темній міні-сукні, призібраній знизу. Пікантною родзинкою вбрання стала, безумовно, зона декольте. Даша не захотіла сковувати свою "красу" бюстгальтером, а тому знімки вийшли ще гарячішими.
Дівчина стояла біля вікна, поклавши одну руку на пояс, а іншу спереду на стегно.
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Співачка підписала кадри улюбленою цитатою з книги:
"Сподобалося: забуття - стан або умова, при якому злий відмовляється від боротьби, а пригнічений знаходить спокій. Відвал вічної слави. Морозильник для високих надій. Місце, де честолюбні автори знаходять свої твори без гордості, а їх злобажателі – без заздрості. Спальня без будильника. Амброз Бірс, з книги "Словник Сатани".
Зірка запитала у фанатів, яке фото їм більше до смаку: в кольорі або чорно-біле. Ті не змусили себе довго чекати з відповіддю, засипавши Астаф'єву компліментами:
"Даша ти як завжди у вогні 🔥"
"Колір❤️ хоча я дуже люблю чорне😍але тут колір мені прям дуже 😍"
"Краса в обох випадках 🔥"
"Кольорова)) ти тут, Дашуль, шикардос😍"
"У кольорі дуже акварельна і м'яка"
"У чорно-білому, ретро ностальгія. Взагалі обидва варіанти хороші. Так і модель, яка! ;)😍"
"Обидві. Від вас віє спокоєм і гармонією. Хочеться розглядати вас, роздрукувати та зберегти фото на пам'ять"
Нагадаємо, що соковита Астаф'єва відчинила плащик, засвітивши дещо цікаве:»закохана в...".
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва показала свою розкіш у величезному декольте:"піднімає не тільки настрій".
Також Politeka писала, що напівроздягнена Астаф'єва підняла градус соковитими вигинами і сміливими позами: "Краса у плоті!".