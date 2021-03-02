Співачка Даша Астаф'єва розбурхала "смачним" образом

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram кілька нових фото, на яких продемонструвала свою пишність.

Так, спокуслива Астаф'єва позувала в темній міні-сукні, призібраній знизу. Пікантною родзинкою вбрання стала, безумовно, зона декольте. Даша не захотіла сковувати свою "красу" бюстгальтером, а тому знімки вийшли ще гарячішими.

Дівчина стояла біля вікна, поклавши одну руку на пояс, а іншу спереду на стегно.

Співачка підписала кадри улюбленою цитатою з книги:

"Сподобалося: забуття - стан або умова, при якому злий відмовляється від боротьби, а пригнічений знаходить спокій. Відвал вічної слави. Морозильник для високих надій. Місце, де честолюбні автори знаходять свої твори без гордості, а їх злобажателі – без заздрості. Спальня без будильника. Амброз Бірс, з книги "Словник Сатани".

Зірка запитала у фанатів, яке фото їм більше до смаку: в кольорі або чорно-біле. Ті не змусили себе довго чекати з відповіддю, засипавши Астаф'єву компліментами:

"Даша ти як завжди у вогні 🔥"

"Колір❤️ хоча я дуже люблю чорне😍але тут колір мені прям дуже 😍"

"Краса в обох випадках 🔥"

"Кольорова)) ти тут, Дашуль, шикардос😍"

"У кольорі дуже акварельна і м'яка"

"У чорно-білому, ретро ностальгія. Взагалі обидва варіанти хороші. Так і модель, яка! ;)😍"

"Обидві. Від вас віє спокоєм і гармонією. Хочеться розглядати вас, роздрукувати та зберегти фото на пам'ять"

Нагадаємо, що соковита Астаф'єва відчинила плащик, засвітивши дещо цікаве:»закохана в...".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва показала свою розкіш у величезному декольте:"піднімає не тільки настрій".

Також Politeka писала, що напівроздягнена Астаф'єва підняла градус соковитими вигинами і сміливими позами: "Краса у плоті!".