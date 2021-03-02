Певица Даша Астафьева взбудоражила "вкусным" образом

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм несколько новых фото, на которых продемонстрировала свое пышное великолепие.

Так, соблазнительная Астафьева позировала в темном мини-платье, присобранном снизу. Пикантной изюминкой наряда стала, безусловно, зона декольте. Даша не захотела сковывать свою "красоту" бюстгальтером, а потому снимки вышли еще горячее.

Девушка стояла возле окна, положив одну руку на пояс, а другую спереди на бедро.

Певица подписала кадры любимой цитатой из книги:

"Понравилось: Забвение – состояние или условие, при котором злой отказывается от борьбы, а удрученный обретает покой. Отвал вечной славы. Морозильник для высоких надежд. Место, где честолюбивые авторы находят свои произведения без гордости, а их зложелатели – без зависти. Спальня без будильника. Амброз Бирс, из книги "Словарь Сатаны".

Звезда спросила у фанатов, какое фото им больше по вкусу: в цвете или черно-белое. Те не заставили себя долго ждать с ответом, засыпав Астафьеву комплиментами:

"Даша ты как всегда в огне 🔥"

"Цвет❤️ хотя я очень люблю че😍но тут цвет мне прям очень 😍"

"Красота в обоих случаях 🔥"

"Цветная)) ты здесь, Дашуль, шикардос😍"

"В цвете очень акварельная и мягкая"

"В чёрно-белом, ретро ностальгия. Вообщем оба варианта хороши. Так и модель, какая! ;)😍"

"Обе. От вас веет покоем и гармонией. Хочется рассматривать вас, распечатать и сохранить фото на память"

Напомним, что сочная Астафьева распахнула плащик, засветив кое-что интересное: «Влюблена в…».

Как сообщала Politeka, Астафьева показала свою роскошь в огромном декольте: "Поднимает не только настроение".

Также Politeka писала, что полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".