Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева засветилась в объятиях молодого блогера

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм блогер и тиктокер Олег Машуковский опубликовал фото и видео, сделанные на презентации шоу «Липсинк батл». Красотка Астафьева в платье с невероятно глубоким декольте растаяла в объятиях блогера. Несмотря на то, что парень еще совсем юный, видно, что между звездами настоящая химия.

Парочка записала видео, на котором Машуковский откровенно флиртовал с Дашей.

«Я знаю, что хочешь da_astafieva», - подписал видео Олег.

В комментариях поклонники стали обсуждать яркий дуэт. Многие припомнили Машуковскому, что недавно он записывал подобные ролики с Тиной Кароль.

«Машуковский любую закадрит», «Вы прям смотритесь вместе», «100 раз посмотрела», «Уф, жаришка», «Подходите друг другу)», «Была Тина, теперь Астафьева. Кто дальше?», «Вчера только пересматривала Свингеры 1 и 2 часть. Понятно, чего она хочет», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Даша Астафьева на презентации выглядела бесподобно. Она собрала волосы, чтобы ничего не отвлекало внимания от ее бездонного декольте. Как известно, красотке есть, чем похвастаться. Образ завершала аккуратная цепочка на шее.

Напомним, что сочная Астафьева распахнула плащик, засветив кое-что интересное: «Влюблена в…».

Как сообщала Politeka, Астафьева показала свою роскошь в огромном декольте: "Поднимает не только настроение".

Также Politeka писала, что полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".