Відома співачка Даша Астаф'єва показала себе, поставивши провокаційне запитання

На фото Даша позувала в наряді з пристойним декольте. Образ Астаф'єва доповнила великим золотим ланцюжком на шиї і стильними сережками. Так як співачка здалася досить крупним планом, то фігурою красуня не змогла захопити, але фанати змогли оцінити бездоганну зовнішність артистки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто така Даша Астаф'єва?

Мені буде цікаво, дізнатися в коментарях, хто я для своїх людей в цьому просторі.

Я почну. Даша Астаф'єва-Зеленооке таксі.

УУ уу лалалалаЛа

Тому, хто розповість саму зворушливу історію, відправлю подарунок!

[колишнім прохання перегортати]", - написала Даша під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вона любить займатися любов'ю", "найніжніша і трепетна дівчинка, яку доводилося зустріти", " Одна з найкрасивіших жінок. Як можна бути такою красивою без макіяжу" ," ви дуже на Моніку Беллуччі схожі!!!!!", "Муза, яка надихає . Розбурхує фантазію і піднімає не тільки настрій".

Ми писали, що популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва показала ефектне відео з сауни.

Так, Астаф'єва зняла сторіс про те, як проводить свій день разом з мамою. Один з пунктів дозвілля мами і доньки - відвідати сауну. Даша зізналася, що ніяк не могла вибрати між сухою і вологою сауною, і запропонувала фоловерам проголосувати.

Нагадаємо, баловниця Астаф'єва зняла підопічну Потапа Андраде в роздягальні

А ще Politeka писала, що Астаф'єва в розкутій позі блиснула сідницями в тісному " Леопарді"

Також Politeka повідомляла, що напівроздягнена Астаф'єва підняла градус соковитими вигинами і сміливими позами



