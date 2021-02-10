Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила пікантним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала в синьому плащі яскравого забарвлення. Даша зібрала волосся, а комір плаща підняла, щоб зробити образ трохи хуліганським.

Красуня не стала застібати плащ, тому з-під нього зрадницьки визирала нижня білизна і пишний бюст артистки. Астаф'єва піднесла руку до коміра, створивши загадковий і дуже жіночний образ.

"Закохана в фотографа) Вгадайте в кого?",- підписала фото Астаф'єва.

У коментарях шанувальники стали відгадувати, кого має на увазі співачка.

"В Соню) і тобі дуже пасуэ", "Сонька-Золота ручка", «шикарна і красива», "Даша Даша, Краса наша", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Даша Астаф'єва дуже дружить з фотографом і суддею шоу «Топ-модель по-українськи» Сонею Плакидюк. Остання дуже часто влаштовує подружці відверті фотосесії.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва вразила ретро-образом. Дівчина опублікувала портрет, на якому постала в дуже ніжному вигляді. Співачка вибрала кофту з оголеною спиною. Її волосся було розпущене і розпатлане, що створило особливу атмосферу фото.

Нагадаємо, що розкута Астаф'єва з насолодою посвітила своїм "багатством" в декольте:"Божевільна красуня".

Як повідомляла Politeka, томна Даша Астаф'єва відверто розповіла про любов до жінок, здивувавши образом: "ніколи не втомлююся...".

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