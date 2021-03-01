Зірка "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук показала себе в незвичайному образі

На фото Похрещук позує в халатику, доповнивши образ прикрасами на шиї. Зірка здалася перед камерою, записавши відео, де вона не лається матом. Як виявилося, це досить просто зробити, Анастасії потрібно було тільки замовкнути. Такі кадри розсмішили фанатів, які знають погану звичку зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На будь-яку тему", - запропонувала красуня поставити запитання.

"А ти хоч один сторіс можеш зняти без мату?",- запитав фанат, на що Анастасія і опублікувала мовчазне відео.

"Так норм", - підписала ролик зірка.

Фанати подивилися ролик майже 50 тисяч лайкою і написали коментарі:

"Ні, краще як завжди. Ти офігенна", " красуня. Так їх. Задовбали випускниці благородних закладів", "я по очах мат прочитала", "я можу матом і подивитися", "Та ти тут і поглядом вже послала", "До останнього чекала, що ти матюкнешься".

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Зірка показала зуби перед тим, як на них встановили коронки. Губи зірки були розкриті спеціальним пристосуванням. Видно, що зуби були обточені.

Очі Анастасії були підкреслені чорними стрілками, і звичайно, вилиці не природно випирали.

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