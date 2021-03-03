Публіка не втомлюється дивуватися витівкам нових ведучих шоу "Ліга сміху" Потапа та Євгена Кошового
Як передає Рoliteka.net, 39-річний продюсер і репер Потап опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з колегою на проекті, гумористом з "Квартал 95" Кошовим.
"Я і я @evgenii.koshevoi", - із сарказмом підписав знімок автор поста.
Обидва лисі й в стильних чорних костюмах, шоумени вразили не тільки зовнішньою схожістю. Уважні користувачі звернули увагу на вигляд Кошового. Обличчя гумориста помітно роздалося вшир, що видно неозброєним оком.
Коментуючі в жартівливій манері обговорили красенів:
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"Два лисих клас🔥"
"Кошового, що, бджоли покусали?? 😢"
"Я і моя тінь 😁"
"Люди в чорному! Вам окулярів не вистачає! 🔥"
"Я і я через 10 років))"
"Потап 2.0 😂❤️"
"50 відтінків лисини 💪 😁"
"Кошовому трохи здути обличчя потрібно🙂"
"Льоха, з тобою Ліга сміху заграла по-новому. Ти будеш вести весь сезон з Женькою?"
Нагадаємо, до цього Кошовий сам вів "Лігу сміху", але в новому сезоні до нього приєднався чоловік співачки Насті Каменських Потап. Більшість користувачів соцмережі схвалила появу репера в якості співведучого.
Раніше ми розповідали, що лисину Кошового показали в Мережі з близького ракурсу. Виявляється у нього на голові багато шрамів і родимок.
"Щасливий значить", - заявив переможець "Холостячки" і за сумісництвом сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт.
"Так гадати можна по лисині...", - додав він.
Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95", що ночувала на вокзалах, розповіла про пережитий кошмар: "ховалася..."
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