Син Софії Ротару сам показав, що сталося

Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, потрапив у неприємну ситуацію на дорозі

Син артистки, керуючий готелем "Вілла Софія", Руслан Євдокименко, показав, як його спостигла неприємність в дорозі, повідомляє Politeka.net.

Син української легенди, попри свою діяльність, знаходить час вести сторінку в Instagram, де ділиться різними подіями з життя.

Цього разу Руслан опублікував кілька сторіс, зроблених в його машині.

На кадрах Євдокименко показав, що помітив тріщину на лобовому склі. Фото було знято прямо під час поїздки, що можна назвати справжньою НП.

Син Ротару направив стрілочку на місце, де пошкодилося скло і поставив сумний смайлик.

Пізніше Євдокименко розмістив друге сторі, в якому показав - тріщину стали усувати спеціальним приладом.

"Спасибі, є хороший доктор!",- написав син легенди.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже зробити це у відкритому доступі неможливо.

Зазначимо, батьком Руслана Євдокименка є музикант, народний артист України, єдиний чоловік Ротару Анатолій Євдокименко.

Відзначимо, у Руслана в шлюбі зі Світланою Євдокименко народилися двоє дітей - Анатолій і Софія. Внучка Ротару вже здобула популярність як модель.

Зараз увага до Софії Євдокименко прикута особливо, адже нещодавно вона показала свого бойфренда 31-річного українського бізнесмена-мільйонера Дениса Жданова.

Користувачі мережі заговорили про можливі заручини пари.

Нагадаємо, що неповторна Софія Ротару вразила квітучим виглядом: "як в неї можна не закохатися?"

Як повідомляла Politeka юна внучка Ротару в пікантному боді засвітила розкішну фігуру, ніжки, як у Барбі: "Тростиночка".

Також Politeka писала, що 73-річна Ротару пропала після гулянь у олігарха, син повідомив деталі