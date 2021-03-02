Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, потрапив у неприємну ситуацію на дорозі
Син артистки, керуючий готелем "Вілла Софія", Руслан Євдокименко, показав, як його спостигла неприємність в дорозі, повідомляє Politeka.net.
Син української легенди, попри свою діяльність, знаходить час вести сторінку в Instagram, де ділиться різними подіями з життя.
Цього разу Руслан опублікував кілька сторіс, зроблених в його машині.
На кадрах Євдокименко показав, що помітив тріщину на лобовому склі. Фото було знято прямо під час поїздки, що можна назвати справжньою НП.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Батьком дитини 43-річної Фролової виявився відомий продюсер, Осадча докопалася: "Відносини почалися з…"
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
Син Ротару направив стрілочку на місце, де пошкодилося скло і поставив сумний смайлик.
Пізніше Євдокименко розмістив друге сторі, в якому показав - тріщину стали усувати спеціальним приладом.
"Спасибі, є хороший доктор!",- написав син легенди.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже зробити це у відкритому доступі неможливо.
Зазначимо, батьком Руслана Євдокименка є музикант, народний артист України, єдиний чоловік Ротару Анатолій Євдокименко.
Відзначимо, у Руслана в шлюбі зі Світланою Євдокименко народилися двоє дітей - Анатолій і Софія. Внучка Ротару вже здобула популярність як модель.
Зараз увага до Софії Євдокименко прикута особливо, адже нещодавно вона показала свого бойфренда 31-річного українського бізнесмена-мільйонера Дениса Жданова.
Користувачі мережі заговорили про можливі заручини пари.
Нагадаємо, що неповторна Софія Ротару вразила квітучим виглядом: "як в неї можна не закохатися?"
Як повідомляла Politeka юна внучка Ротару в пікантному боді засвітила розкішну фігуру, ніжки, як у Барбі: "Тростиночка".
Також Politeka писала, що 73-річна Ротару пропала після гулянь у олігарха, син повідомив деталі