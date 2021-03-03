Відома актриса Ксенія Мішина, яка брала участь у проекті "Холостячка", розповіла про подяку

На фото Мішина позувала в прозорій сукні з пишним низом. Дівчина стояла біля стіни, демонструючи розкішну фігуру. Волосся Ксенія залишила розпущеним, а білизну вирішила не надягати. Кадр вийшов ніжним і жіночним, навіть трохи пікантним. Зірка таким фото легко спростувала чутки про те, що вагітна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, мої дорогі!

Кожен раз, коли зі мною відбуваються подібні речі я відчуваю неймовірне почуття вдячності до Всесвіту за те, що вона дає мені можливості впливати, допомагати, розвиватися і розвивати!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"О Боже, це фантастика", "Ксенія, класна фотка", "Супер-фото", "дуже красиво", "чарівно повітряна", "неймовірно красива", "який гарний колір сукні, вам дуже йде", "Вау! Як круто!!! Ксенія, ваше мислення мені дуже резонує", "я думала, що ти вагітна", "неймовірно красива".

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На офіційній сторінці нового шоу "Ліпсінк батл" з'явилося відео з Ксенією Мішиной. Дівчина тримала в руках свого собаку, з якого почала активно танцювати. Мішина дуже експресивно рухалася, працюючи з мімікою і тілом.

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