Известная актриса Ксения Мишина, которая участвовала в проекте "Холостячка", рассказала о благодарности

На фото Мишина позировала в прозрачном платье с пышным низом. Девушка стояла у стены, демонстрируя роскошную фигуру. Волосы Ксения оставила распущенными, а белье решила не надевать. Кадр получился нежным и женственным, даже немного пикантным. Звезда таким фото легко опровергла слухи о том, что беременна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, мои дорогие!

Каждый раз, когда со мной происходят подобные вещи я испытываю невероятное чувство благодарности к вселенной за то, что она даёт мне возможности влиять, помогать, развиваться и развивать!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"О Боже, это фантастика", "Ксения, классная фотка", "Супер-фото", "Очень красиво", "Волшебно воздушная", "Невероятно красивая", "Какой красивый цвет платья, вам очень идёт", "Вау! Как круто!!! Ксения, ваше мышление мне очень резонирует", "Я думала, что ты беременная", "Невероятно красивая".

Напомним, известная "Холостячка" Ксения Мишина приняла участие в челлендже пародий.

На официальной страничке нового шоу «Липсинк батл» появилось видео с Ксенией Мишиной. Девушка держала в руках свою собаку, с которой начала активно танцевать. Мишина очень экспрессивно двигалась, работая с мимикой и телом.

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