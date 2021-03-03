Телеведуча Леся Нікітюк поділилася стильним кадром, здивувавши перетворенням і новою зачіскою

Цього разу Леся вирішила похвалитися зміною зачіски і стилю, а також заінтригувала заявою в мережі. Так, образ, в якому Нікітюк постала перед шанувальниками, створений спеціально для яскравої весни.

Її одяг у фіолетово-бузкових відтінках підкреслила світлий тон шкіри, а також ідеально гармоніювала з букетом квітів, що стоїть поруч. Зірка була у футболці з принтом у вигляді рожевого м'якого ведмедя-іграшки на грудях, подовженому піджаку і міні-спідниці з маленьким розрізом і бахромою.

Довгі рівні локони були зібрані у високий хвіст, а також залишені з боків на плечах зірки.

"Скільки квітів у букеті? Хто вгадає - з мене лайк і підписка".

"Або 101 ;)); яка краса; гарний букет красивій дівчині❤️; мені здається, або хтось плагіатит Надю Дорофєєву?; 1001 штука; промінчик світла😍 🔥; сподіваюся Непарне😂; думаю, що 21; 33 квіточки); яка красуня чекає; неможлива загадка; Леся чарує».

До цього 33-річна зірка опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в кидком вбранні.

Леся млосно вигнула спинку, грайливо подивившись в камеру. На ній була блуза леопардового забарвлення, а "п'яту точку" ідеально обтягнули шкіряні штани.

Зірка зробила високий хвостик, уклавши локони на плечі, і нанесла яскравий макіяж в рожевих тонах.

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