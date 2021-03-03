Телеведущая Леся Никитюк поделилась стильным кадром, удивив преображением и новой прической
В этот раз Леся решила похвастаться сменой прически и стиля, а также заинтриговала заявлением в сети. Так, образ, в котором Никитюк предстала перед поклонниками, создан специально для яркой весны.
Ее одежда в фиолетово-сиреневых оттенках подчеркнула светлый тон кожи, а также идеально гармонировала с букетом цветов, стоящим рядом. Звезда была в футболке с принтом в виде розового мягкого медведя-игрушки на груди, удлиненном пиджаке и мини-юбке с маленьким разрезом и бахромой.
Длинные ровные локоны были собраны в высокий хвост, а также оставлены по бокам на плечах звезды.
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«Либо 101 ;)); Какая красота; Красивый букет красивой девушке❤️; Мне кажется, или кто-то плагиатит Надю Дорофееву?; 1001 штука; Лучик света 😍🔥; Надеюсь непарное😂; Думаю, что 21; 33 цветочка); какая красавица ждет; невозможная загадка; Леся чарует».
До этого 33-летняя звезда опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в броском наряде.
Леся томно выгнула спинку, игриво посмотрев в камеру. На ней была блуза леопардовой расцветки, а "пятую точку" идеально обтянули кожаные штаны.
Звезда сделала высокий хвостик, уложив локоны на плечи, и нанесля яркий макияж в розовых тонах.
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