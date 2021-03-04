Українська співачка Даша Астаф'єва показала стильний образ у вбранні з глибоким декольте
Артистка вирішила взяти участь у рекламній фотосесії відомого бренду косметики, представником якого є вже не перший рік. Спеціально для цього Даша навіть змінила імідж і блиснула фігурою в незвичайному ніжно-блакитному вбранні з декольте.
Глибокий виріз продемонстрував форми зірки у всій красі, яка до того ж позувала без ліфчика. Проте, акцентувала Даша увагу на косметиці і доглянутій шкірі помітно більше, ніж на фігурі.
В цілому, шанувальникам сподобався образ Астаф'євої, тому вони написали багато різних коментарів:
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"Треба обов'язково спробувати 🙌; Ну нарешті хороші якісні фотки ❤; класно, тільки цей пост не про любити себе, а про рекламу 🙌❤️Ну і ладно 😍; в кадрі акцент не на маски 🌝; Дашуля красотуля🔥; Вау... Друге фото просто 🔥; Красотуличка🔥; мені здається пост більше про душу😍; Супер виглядаєш; обрамлення обличчя; Боже це гіпноз; Богиня краси❤️».
До цього спокуслива Астаф'єва позувала в темній міні-сукні, призібраній знизу. Пікантною родзинкою вбрання стала, безумовно, зона декольте. Даша не захотіла сковувати свою "красу" бюстгальтером, а тому знімки вийшли ще гарячішими.
Дівчина стояла біля вікна, поклавши одну руку на пояс, а іншу спереду на стегно.
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Як повідомляла Politeka, Астаф'єва показала свою розкіш у величезному декольте:"піднімає не тільки настрій".
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