Украинская певица Даша Астафьева показала стильный образ в наряде с глубоким декольте
Артистка решила принять участие в рекламной фотосессии известного бренда косметики, представителем которого является уже не первый год. Специально для этого Даша даже сменила имидж и блеснула фигурой в необычном нежно-голубом наряде с декольте.
Глубокий вырез продемонстрировал формы звезды во всей красе, которая к тому же позировала без лифчика. Тем не менее, акцентировала Даша внимание на косметике и ухоженной коже заметно больше, чем на фигуре.
В целом, поклонникам понравился образ Астафьевой, поэтому они написали много разных комментариев:
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Полностью раздетая "Холостячка" Ксения Мишина приняла душ и раскрыла свой секрет: "Я регулярно..."
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…"
«Надо обязательно попробовать 🙌; Ну наконец-то хорошие качественные фотки ❤; Классно, только этот пост не про любить себя , а про рекламу 🙌❤️Ну и ладно 😍; В кадре акцент не на маски 🌝; Дашуля красотуля🔥; Вау... Друге фото просто 🔥; Красотуличка🔥; Мне кажется пост больше о душе😍; Супер выглядишь; Обрамление лица ; Боже это гипноз; Богиня красоты❤️».
До этого соблазнительная Астафьева позировала в темном мини-платье, присобранном снизу. Пикантной изюминкой наряда стала, безусловно, зона декольте. Даша не захотела сковывать свою "красоту" бюстгальтером, а потому снимки вышли еще горячее.
Девушка стояла возле окна, положив одну руку на пояс, а другую спереди на бедро.
Напомним, что сочная Астафьева распахнула плащик, засветив кое-что интересное: «Влюблена в…».
Как сообщала Politeka, Астафьева показала свою роскошь в огромном декольте: "Поднимает не только настроение".
Также Politeka писала, что полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".