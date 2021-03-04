Украинская певица Даша Астафьева показала стильный образ в наряде с глубоким декольте

Артистка решила принять участие в рекламной фотосессии известного бренда косметики, представителем которого является уже не первый год. Специально для этого Даша даже сменила имидж и блеснула фигурой в необычном нежно-голубом наряде с декольте.

Глубокий вырез продемонстрировал формы звезды во всей красе, которая к тому же позировала без лифчика. Тем не менее, акцентировала Даша внимание на косметике и ухоженной коже заметно больше, чем на фигуре.

В целом, поклонникам понравился образ Астафьевой, поэтому они написали много разных комментариев:

«Надо обязательно попробовать 🙌; Ну наконец-то хорошие качественные фотки ❤; Классно, только этот пост не про любить себя , а про рекламу 🙌❤️Ну и ладно 😍; В кадре акцент не на маски 🌝; Дашуля красотуля🔥; Вау... Друге фото просто 🔥; Красотуличка🔥; Мне кажется пост больше о душе😍; Супер выглядишь; Обрамление лица ; Боже это гипноз; Богиня красоты❤️».

До этого соблазнительная Астафьева позировала в темном мини-платье, присобранном снизу. Пикантной изюминкой наряда стала, безусловно, зона декольте. Даша не захотела сковывать свою "красоту" бюстгальтером, а потому снимки вышли еще горячее.

Девушка стояла возле окна, положив одну руку на пояс, а другую спереди на бедро.

Напомним, что сочная Астафьева распахнула плащик, засветив кое-что интересное: «Влюблена в…».

Как сообщала Politeka, Астафьева показала свою роскошь в огромном декольте: "Поднимает не только настроение".

Также Politeka писала, что полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".