Українська співачка Тіна Кароль вирішила заінтригувати своїх шанувальників

Артистка, попри чутки про її романи, офіційно вже кілька років самотня, пише Politeka.net. Відомо, що протягом п'яти років, з 2008 по 2013 рік, Тіна була в шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Чоловік зірки помер від онкологічного захворювання, а зараз співачка виховує сина.

Вже минуло сім років з дня смерті чоловіка виконавиці, проте Кароль досі офіційно не перебуває у відносинах, хоча ходять чутки про її роман зі співаком Даном Баланом.

Незважаючи ні на що артистка продовжує працювати і розвиватися у творчому плані. А віднедавна стало відомо, що Тіна бере участь у зйомках шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл".

В офіційній групі програми оголосили, що випуски стартують з 6 березня.

"Під час зйомок @lipsyncbattle_ua Тіна Кароль натякнула на свої стосунки 🙌 а що саме мала на увазі співачка, стане відомо вже в першому випуску сенсаційного шоу «Ліпсінк батл». Крім того, в одному з номерів Тіна Кароль зустрілася на сцені з Олею Поляковою...",- йдеться в повідомленні.

Таку інтригу навели творці шоу.

Варто відзначити, що в «Ліпсінк батлі» зірки розіб'ються на пари, пародіюючи своїх кумирів. Ведучими проекту стали Тіна Кароль і репер Потап.

Одна з учасниць програми, Маша Єфросиніна, поцікавилася, чому Тіна і Потап не разом, а по різні боки сцени, на що Кароль відповіла: «Тому що у нас вже є пара».